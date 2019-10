“Circoli virtuosi”: all’UniSi arriva lo scienziato Stefano Mancuso

Domani, 2 ottobre, prosegue il ciclo di incontri "Studium". L'appuntamento è organizzato in collaborazione con Sienambiente

SIENA. Domani, 2 ottobre, Stefano Mancuso, scienziato e neurobiologo di fama internazionale, sarà protagonista del nuovo appuntamento di Studium, il ciclo di eventi dell’Università di Siena pensato per raccontare, in modo divulgativo e interdisciplinare, temi di ricerca e attualità scientifica, organizzato questa volta in collaborazione con Sienambiente.

L’appuntamento, infatti, è alle ore 17 alla Casa dell’Ambiente, in occasione degli Open Days 2019 “Ri-conoscere l’ambiente”, sei giorni di iniziative promosse da Sienambiente.

“Circoli virtuosi. L’economia circolare tra utopia e necessità” è il titolo dell’incontro durante il quale Mancuso descriverà il sistema cooperativo del regno vegetale in opposizione al sistema competitivo caratteristico del regno animale, per proporre infine le piante come modello di sostenibilità da cui trarre spunto. L’economia circolare sarà infatti al centro del dialogo tra Mancuso e gli altri ospiti che interverranno: Angelo Riccaboni, chair di PRIMA FOUNDATION e docente dell’Ateneo sense, Fabio Mugnaini, docente di Antropologia all’Università di Siena e Michele Manelli, presidente e AD della società agricola Salcheto, moderati dal professor Tarcisio Lancioni, dopo il saluto iniziale di Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente e del Rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati.