Chiusura estiva delle strutture dell’Università di Siena

Apertura straordinaria del Rettorato il 16 agosto in occasione del Palio

Il rettorato dell'Università di Siena

SIENA. Gli uffici e le strutture dell’Università di Siena resteranno chiuse dal 12 al 18 agosto per il consueto stop estivo. Anche l’Università di Siena parteciperà alla festa cittadina del Palio con l’apertura straordinaria del Palazzo del Rettorato il 16 agosto per le visite guidate organizzate che si terranno alle ore 10 e alle ore 12. I partecipanti potranno visitare le sale storiche del palazzo e ammirare le opere d’arte al loro interno, oltreché salire all’antico osservatorio meteorologico-astronomico dal quale osserveranno lo splendido panorama cittadino da un punto di vista privilegiato. Per partecipare basterà presentarsi nel cortile del palazzo del rettorato, in via Banchi di Sotto, 55 (per info contattare l’Archivio storico al numero 0577/232382).

Nei giorni 12, 13 e 14 agosto l’Ufficio Relazioni con il pubblico resterà aperto, con orario ridotto dalle ore 9.30 alle 13, per dare informazioni su corsi di studio, procedura di immatricolazione, borse di studio, servizi per gli studenti e tutto quello che c’è da sapere sulla vita cittadina. Negli stessi giorni apertura anche per la Sala Rosa, la sala di lettura in piazzetta Silvio Gigli 1, con orario dalle 8.30 alle 19.30.