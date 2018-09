Chiude il negozio Cardinali alla Croce del Travaglio

Troppo elevato l'aggiornamento dell'affitto chiesto dal proprietario

di Augusto Mattioli

SIENA. Chiude il negozio Cardinali, situato poco dopo la Croce del Travaglio, all’inizio di via Banchi di Sotto. Un negozio che aveva sede in quel fondo da circa 52 anni ma che si deve trasferire a causa delle richieste elevate del proprietario del fondo. Sui tredici mila euro al mese, più o meno, contro un affitto attuale di circa 4800 euro sempre mensili.

Un aumento consistente come si vede. Per cui i Cardinali cambieranno sede ma non strada. Infatti se ne andranno nell’ex fondo, dove si vendevano giocattoli (negozio storico che ha chiuso tempo fa) nei pressi del Chiasso Largo. Ora si tratta di sapere chi subentrerà al negozio Cardinali (dove attualmente è in corso una svendita di merce a prezzi ridotti) e quindi si potrà permettere di pagare la somma di 13 mila euro. A quanto è dato sapere dovrebbero esserci cambiamenti anche in Piazza del Campo, dove ormai si contano sulle dita di una mano fondi utilizzati da attività non legate a ristoranti e bar.