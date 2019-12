Cerca di uscire al negozio col giubbotto non pagato

La Polizia ha denunciato per furto un uomo che l'aveva "dimenticato" addosso

SIENA. Ancora un altro furto registrato a Siena, e sempre in un negozio all’interno del centro Commerciale “Porta Siena”.

Ieri sera, 22 dicembre, le Volanti della Questura sono intervenute su richiesta della responsabile di un negozio di abbigliamento; poco prima il sistema antitaccheggio aveva segnalato il furto di un capo di abbigliamento. Gli agenti delle Volanti hanno bloccato un 28enne rumeno. Poco prima aveva indossato un giubbotto del valore di oltre duecento euro ed aveva cercato di guadagnare l’uscita ma l’allarme antitaccheggio si è subito attivato. Immediatamente fermato dal personale del negozio ha cercato di giustificarsi riferendo di non essersi accorto di averlo ancora indosso dopo averlo provato nei camerini.

Ma il giubbotto è munito di tre dispositivi antitaccheggio e all’interno ne mancano due. Fatto un controllo nella zona adiacente al camerino i poliziotti hanno rinvenuto – nella tasca di un paio di pantaloni esposto sugli scaffali – i due dispositivi antitaccheggio mancanti; il terzo, probabilmente, il ladro non è stato capace di individuarlo.

Dopo aver sentito i testimoni e la titolare del negozio, l’uomo, non nuovo a fatti del genere, è stato condotto in Questura; denunciato alla locale Procura della Repubblica per il furto del giubbotto, verrà anche segnalato per l’adozione di una idonea misura di prevenzione.