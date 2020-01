Cenni: “Un grande dolore la scomparsa di Paolo Benvenuti”

SIENA. “Sono rimasta davvero colpita dalla scomparsa di Paolo Benvenuti, di cui ho appreso la notizia solo poche ore fa. Non vedevo Paolo da qualche tempo e non potevo immaginare niente del genere anche per la sua giovane età. È davvero un dolore. Ho conosciuto Paolo in più vesti, ma in particolare lo ricordo per il suo straordinario impegno nell’associazione delle Città del Vino e, poi, per Enoteca. Paolo era una persona competente, capace di tessere e tenere relazioni, gentile, pacata e determinata. Alla moglie, ai figli, ai familiari tutti vanno le mie condoglianze. All’associazione, a tutti e tutte coloro che hanno collaborato con lui so che mancherà un riferimento importante e incolmabile. Dovrà essere cura di tutti noi non dimenticarlo”. Queste le parole di Susanna Cenni, deputata del Pd, sulla scomparsa di Paolo Benvenuti.