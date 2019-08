Cellulare rubato a Siena e ritrovato a Firenze

La Polizia denuncia il ricettatore e sequestra il telefono

SIENA. La Polizia di Stato ha rintracciato a Firenze un cellulare rubato lo scorso maggio in un negozio del centro di Siena. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Siena sono scattate alla fine di maggio, quando la commessa di un negozio di via di Città ha denunciato il furto del proprio telefono, acquistato qualche giorno prima al prezzo di quasi mille euro. La donna ha descritto come possibile autore un uomo che, molto probabilmente, si era finto un cliente e, approfittando di un momento di distrazione, aveva rubato il telefono lasciato temporaneamente sul bancone.

Dalle indagini svolte, incrociando le telecamere dei circuiti di videosorveglianza e l’analisi dei dati di traffico telefonico successivo al furto, i poliziotti sono riusciti a risalire ad un rumeno, B.C. di 38 anni, che abita a Firenze e gestisce un negozio. Gli investigatori, hanno scoperto tra l’altro che l’uomo, dal giorno del furto, ha sempre utilizzato il telefono rubato.

Avendo raccolto quindi solidi elementi sul suo conto, la locale Procura della Repubblica ha delegato alla Polizia una perquisizione domiciliare e personale alla ricerca del telefono e dell’autore del furto. I poliziotti della Squadra Mobile, si sono pertanto recati a Firenze, dove hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato il cellulare rubato a Siena, riscontrandone l’effettivo utilizzo. B.C., è stato quindi denunciato per il reato di ricettazione.

Per quanto riguarda il possesso del telefono, lo straniero s’è giustificato dicendo di averlo acquistato su internet da un ignoto venditore, versione che ovviamente discordava con le indagini svolte.

Il telefono è stato sequestrato e nei prossimi giorni verrà restituito alla vittima. Proseguono intanto le indagini per verificare eventuali altri canali di ricettazione.