Castellani: “Pista Sant’Andrea: Pd e Arci hanno favorito un clima negativo”

Fabio Massimo Castellani

SIENA. Da Fabio Massimo Castellani riceviamo e pubblichiamo.

“La situazione che si è venuta a creare a S. Andrea è la fotografia di come il Pd verso il Comune sia entrato nella fase dell’odio. La realizzazione di una tensostruttura destinata ad una associazione di pattinaggio era stata programmata da tempo; era stata anche comunicata sul territorio mediante una attività di volantinaggio.

Ciò a fronte della disponibilità della Giunta di venire incontro alle necessità dei cittadini e delle altre associazioni del territorio.

Il Pd e il circolo Arci hanno favorito un clima negativo: il danneggiamento della struttura non è certamente opera del Pd o del circolo Arci ma è figlio del clima ostile. La perdita del potere non è stata né accettata né elaborata dal Pd che non si rende conto che l’alternanza è una ricchezza della democrazia specie dopo i disastri che neppure la 2° Guerra Mondiale o la peste del ‘300 avevano provocato.

Il Pd faccia politica e non odio ingiustificato”.