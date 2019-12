“Caso Castrucci”: mozione del Dipartimento di Giurisprudenza

Il documento condanna le esternazioni del professore e domanda, con voto unanime, una sanzione tempestiva ed esemplare

SIENA. Riceviamo e pubblichiamo la mozione votata all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento

di Giurisprudenza nella seduta odierna.

“Il Consiglio di Dipartimento, in seduta allargata a tutte le componenti, nel ribadire la condanna per le esecrabili dichiarazioni del Prof. Castrucci, si riconosce nella Delibera del Senato Accademico il cui contenuto è nel senso di domandare una sanzione che, nel più rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali, sia tempestiva e giustamente esemplare.

Le esternazioni del Prof. Castrucci cozzano apertamente con la linea culturale e scientifica di questo Dipartimento che, non soltanto riconosce, ma pratica l’antifascismo quale valore fondante della nostra Carta costituzionale.

Il Dipartimento continuerà nella sua attività didattica e di politica culturale che, nella pratica costante dei valori costituzionali, è l’unico antidoto della cultura dell’odio delle discriminazioni di ogni genere e dell’antisemitismo.

Il Dipartimento ribadisce altresì che, per quanto consta, mai le esternazioni del Prof. Castrucci sono avvenute nell’ambito dell’attività didattica”.