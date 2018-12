CasaPound organizza la raccolta di coperte per i senzatetto

Iniziativa promossa da La Salamandra, Nucleo di protezione civile, per il secondo anno consecutivo

La Salamandra, Nucleo di protezione civile di CasaPound, per il secondo anno raccoglie coperte destinate ai senzatetto.

SIENA. La Salamandra, gruppo di protezione civile di CasaPound, fa sapere che dai locali del Selvaggio, in via Santa Caterina 54, avrà luogo per il secondo anno di fila la raccolta di coperte per i senza tetto e per le famiglie in grave difficoltà economica, presso la propria sede.

“Dopo la raccolta e la consegna effettuata con successo lo scorso anno”-afferma Marzio Fucito, responsabile provinciale senese di CasaPound- “e considerando l’aumento costante sia dei senza tetto che delle famiglie in grave difficoltà economica, abbiamo deciso di dare vita a questa raccolta tra i nostri militanti, simpatizzanti, semplici iscritti e aperta a tutti coloro che vogliono partecipare per dare un aiuto concreto a chi non riesce ad arrivare a fine mese, o a chi non ha un tetto sopra la testa.

Il materiale raccolto”- conclude Fucito- “verrà distribuito dai nostri militanti e volontari nelle serate più fredde di questo inverno. Ricordo a chi volesse contribuire portandoci delle coperte, che centro di raccolta è in via Santa Caterina 54, presso i locali dell’associazione culturale ‘Il Selvaggio’ che rimarrà aperta appositamente ogni giovedì dalle 21:30 alle 23:30.”