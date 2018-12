Casapound: “aiutare le piccole attività, comprando nella realtà dove si vive”

Il manifesto di "vicinanza" alle realtà commerciali della provincia di Siena è stato affisso nel capoluogo e a Poggibonsi, Monteriggioni, Sovicille, Buonconvento, Sarteano e San Quirico

SIENA. CasaPound Italia Siena ha realizzato un manifesto con il quale intendiamo manifestare la nostra estrema attenzione nei confronti delle attività commerciali della nostra provincia.

“Con il manifesto affisso in questi giorni che precedono il Natale nei comuni di Siena, Poggibonsi, Monteriggioni, Sovicille, Buonconvento, Sarteano e San Quirico si invita i cittadini in questo periodo di crisi economica ad aquistare nei negozi del proprio paese o città. “-spiega il referente politico di Siena, per CasaPound, Sergio Fucito-” Vogliamo in tal modo dimostrare l’estrema attenzione che il nostro Movimento dimostra nei confronti della piccola distribuzione, dell’artigianato e della sopravvivenza di un articolato ventaglio di esercizi commerciali che riteniamo indispensabili ad un sano tessuto economico e sociale.

Riteniamo inoltre essenziale per la nostra Comunità la sopravvivenza del piccolo esercente “-conclude così la nota di CasaPound Siena-” e mostriamo il massimo rispetto per queste realtà che troppo spesso soffrono di una durissima concorrenza da parte della grande distribuzione alla quale, comunque, guardiamo con rispetto, sia per gli investimenti sul territorio, sia per il grande contributo verso l’occupazione.

CasaPound Italia Siena infine rivendica con orgoglio di essere sempre stata al fianco dei commercianti e di coloro che ne tutelano i diritti.