Casapound: “a piazzale Biringucci bene i giochi ma adesso basta bus turistici”

Fucito: "Finalmente dei giochi nuovi per l'area verde fuori porta San Marco ma il disagio legato ai bus turistici rimane"

dav

SIENA. “Guardiamo con soddisfazione all’intervento al parco giochi dell’area verde fuori porta san Marco. “- afferma in una nota Marzio Fucito, responsabile provinciale di CasaPound Siena -” Come affermato dall’assessore Silvia Buzzichelli era necessario una messa a nuovo dei giochi a causa del ‘peso’ degli anni. Un nuovo aspetto, quello dei giochi, che a nostro avviso viene rovinato proprio dal flusso e lo stallo incontrollato e continuo dei pullman turistici che quotidianamente creano forti disagi ai residenti, inquinamento atmosferico creato dai motori sempre accesi dei bus turistici, rallentamenti pesanti e situazioni di pericolo proprio per quei bambini che ogni giorno usufruiscono dei bellissimi nuovi giochi.

Non essendoci stata ancora nessuna risoluzione concreta da parte della Giunta, vogliamo ricordare che da attuale regolamento di Siena Parcheggi, è consentito l’attracco di due pullman alla volta, regolamento che viene quotidianamente ignorato. “- conclude Fucito di CPI -” Chiediamo pertanto che Siena Parcheggi, in assenza di un nuovo intervento che elimini totalmente l’attracco, almeno garantisca il rispetto della vigente normativa”.