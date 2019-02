Carta Identità Elettronica, rilascio su appuntamento il martedì e il giovedì

Le mattine dal lunedì al venerdì accesso libero come sempre. Nel 2018 sono state 3560 le Cie rilasciate

SIENA. Novità nel rilascio delle Carte di Identità Elettroniche. A partire dalla prossima settimana le Carte saranno rilasciate su appuntamento nei pomeriggi di apertura del martedì e del giovedì, come già accade per il sabato mattina. In pratica nelle mattine dal lunedì al venerdì si accede al servizio senza appuntamento come di consueto. Nei pomeriggi di apertura sarà necessario prenotare chiamando i numeri 0577-986203 o 0577-986234.

La Carta d’Identità Elettronica è stata introdotta da decreto legge. A Poggibonsi il suo rilascio è iniziato nella seconda parte del 2017. Nel 2018, primo anno a pieno regime, sono state emesse 3560 Carte di Identità Elettroniche (1765 maschi e 1795 femmine).