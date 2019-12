Cantiere _comune#2: il progetto del SMS vince il bando regionale

Il variegato programma ha vinto il bando Toscanaincontemporanea2019, che ha come obiettivo favorire l’emergere di proposte progettuali innovative e di alto livello qualitativo

SIENA. Cantiere_Comune #2 è il ricco e variegato progetto ideato dal Santa Maria della Scala -Museo d’arte per bambini, curato e coordinato da Michelina Simona Eremita, risultato tra i vincitori del bando regionale Toscanaincontemporanea2019, che ha come obiettivo favorire l’emergere di proposte progettuali innovative e di alto livello qualitativo.

“Nel programma – spiega Eremita – che unisce e consolida la relazione tra più realtà del territorio senese, vediamo uniti, sotto il coordinamento del Comune di Siena, il Museo degli Erbari dell’Orto Botanico e l’Orto Botanico dell’Ateneo senese, la scuola elementare Giovanni Pascoli e la scuola dell’infanzia comunale Raggio di Sole, il Circolo Culturale de I Battilana della contrada della Torre, l’Accademia del Fumetto di Siena, l’Archivio Andrea Marescalchi di Firenze e la Galleria Olfattiva dei Profumi Tonatto di Roma/Torino.

La strategia attuativa del programma si basa sul confronto di più metodi, dalla pratica di relazione diretta tra l’artista e il fruitore (mostre, incontri e workshop, residenze), a momenti di formazione rivolti ad un pubblico specializzato (corsi di formazione e lezioni)”.

L’inserimento negli ambiti diversificati è, infatti, fornito da un programma che investe più luoghi e tempi, oltre che più tipologie di pubblico: dagli addetti ai lavori, al visitatore, non tralasciando il cittadino senese che si ritroverà nel suo quotidiano a convivere con degli artisti, come nel caso della contrada della Torre con il suo programma di residenze. Nell’ambito delle attività del Museo per bambini, e dei servizi educativi, troviamo attività e workshop finalizzati come il progetto “Just Baby” per cercare una diversa organizzazione della Collezione di San Leopoldo, attraverso artisti invitati per ideare soluzioni ad hoc.

Il secondo, dal titolo “Cappuccetto Rosso/Il profumo delle Fiabe”, vedrà Chiara Bettazzi scultrice, Michael Bardeggia illustratore e Diletta Tonatto, profumiera e aromatiera, per ricercare insieme al team del Museo d’Arte per bambini e del Museo degli Erbari, nuove tipologie di approccio alla favole. Il risultato sarà un’installazione in cui saranno presenti anche alcune opere di Andrea Marescalchi messe a disposizione dall’omonimo Archivio.

Per il tema “Il ritratto di bambini” sono in programma esposizioni di dipinti e sculture di Paolo Francioni e fotografie di Daniela Neri. Mentre per la quarta iniziativa, quella dedicata alla “scrittura”, ecco Giuseppe Stampone con il suo ‘Abecedario’ dedicato al tema ambiente, e Sabrina D’Alessandro per workshop alla scoperta delle parole dimenticate; un lavoro di ricerca finalizzato alla realizzazione dell’opera Il Farlingotto, una sorta di stele di Rosetta del Santa Maria della Scala.

Infine l’Accademia del Fumetto che approfondirà, sempre con workshop, il tema della botanica, ma in chiave fantastica e visionaria, adatta ad un pubblico di bimbi.

L’apertura al pubblico di tutte le iniziative è in programma con un open day il prossimo 14 dicembre dalle ore 12 alle 18; negli stessi orari gli educatori del Museo saranno a disposizione per conoscere da vicino le opere con degli approfondimenti pratici.