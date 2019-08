Cane vagante in tangenziale: interviene la Polizia

L'animale era già stato soccorso da due giovani

SIENA. Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, è giunta alla Sala Operativa della Questura la segnalazione di un cane vagante in tangenziale, nei pressi della galleria all’altezza dell’uscita per Acquacalda.

Quando gli agenti delle Volanti sono giunti sul posto, l’animale era già stato fermato da due ragazzi che, transitando con la loro auto, hanno visto l’animale in difficoltà e lo hanno soccorso, in attesa dell’arrivo della Polizia.

I poliziotti hanno, quindi, preso in consegna l’animale e richiesto l’intervento del servizio veterinario della ASL, che dopo poco è giunto sul posto. Con la lettura del microchip è stato rintracciato il proprietario, al quale l’animale è stato successivamente riconsegnato.