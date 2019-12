Campioni di sempre del Siena: pubblicato il calendario 2020 de “Il Bianconero”

SIENA. È uscito il fantastico calendario 2020 edito da “Il Bianconero” sui Campioni di sempre del Siena.

Puoi ritirare la tua copia gratuita, fino ad esaurimento, presso i seguenti “Bianconero Point- Amici del Siena Club Enrico Chiesa”:

Copisteria Media Business, Via Banchi di Sotto 37; Edicola Il Campino Viale Vittorio Veneto 47, Edicola Gronchi, di fronte Porta Pispini; Vita byte soluzioni informatiche, Via Lauro De Bosis 38, Palestra Physical Center, Via Pian d’Ovile 30.

Affrettatevi! Da non perdere!