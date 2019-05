Camera di Commercio: “Ottimi dati per il turismo a Siena”

In aumento gli arrivi, stabili le permanenze. Crescono gli extralberghieri

Foto di repertorio

SIENA. La Camera di Commercio di Siena Arezzo, riscontra tramite i suoi Uffici statistici le ottime notizie per il turismo senese per l’anno 2018.

Gli arrivi (secondo i dati pubblicati nella Banca dati Turismo della Regione Toscana) nella nostra provincia, sono stati oltre 2 milioni di turisti, in un aumento del 7,9% rispetto al 2017, mentre le presenze hanno sfiorato i 5,3 milioni di pernottamenti con una crescita che del +6,7%. Rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2017 la durata media del soggiorno che si attesta a 2,6 giorni.

Nelle elaborazioni si nota che la crescita complessiva avviene, in particolare, per le strutture extra alberghiere, che aumentano più della media (+10,1%). Migliorano anche i flussi delle strutture alberghiere, ma in misura meno marcata: +6,7% i turisti soggiornanti, +4,7% i pernottamenti.

I territori più interessati dai flussi più consistenti sono nell’ordine: Terre di Siena, Valdichiana senese, Terre di Valdelsa ed Etruria Volterrana, ma quelli cresciuti di più nell’anno 2018 sono: Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese.

Rimane la motivazione culturale per oltre la metà dei turisti il primo motivo della scelta dei nostri territori, ma possiamo segnalare un interesse di quasi un quinto del globale turistico per le nostre aziende termali

La zona senese continua a crescere sia per turisti italiani che stranieri, rimangono partner fedeli i turisti di Stati Uniti, Germania, Francia, Cina, Regno Unito e Paesi Bassi.