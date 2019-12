Camera di Commercio: l’export senese nei primi nove mesi del 2019

SIENA. Nei primi nove mesi del 2019 il valore delle esportazioni della provincia di Siena ha subito una diminuzione del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2018, attestandosi a 1,2 miliardi di euro. Il saldo commerciale presenta un avanzo di 698 milioni di euro.

Le principali voci dell’export

Il settore manifatturiero nel suo complesso, la voce più rilevante dell’export provinciale con 1,168 miliardi di fatturato, subisce una lieve flessione rispetto allo stesso periodo del 2018 (-7%). Tale flessione è causata principalmente dal settore della camperistica che subisce una diminuzione del – 26% e dei macchinari (-16,2). In flessione anche l’abbigliamento e la pelletteria (rispettivamente -10,5% e – 7%), legno e prodotti del legno (-10%), elettronica (-20%) e apparecchi elettrici (-5%). Notizie positive giungono dai prodotti chimici (+26%) e farmaceutici (+11%) dalla lavorazione di minerali non metalliferi (vetro e terracotta) (+7%) e dai metalli di base e prodotti in metallo (+14%), (-9,2%), prodotti dell’agricoltura (-8,4%) e prodotti di carta (-16,7%).

Fra gli altri settori che registrano segni estremamente positivi troviamo i prodotti delle attività artistiche e di intrattenimento (+52%) i prodotti agricoli (+42%), dell’estrazione da cave e miniere (+ 200%) e i prodotti del trattamento dei rifiuti (+84%).

Si conferma sui livelli dello stesso periodo dell’anno precedente il valore export del vino che è l’attore principale per la provincia di Siena.

Analizzando i principali mercati di riferimento dell’export del settore vitivinicolo, gli Stati Uniti, con 90 milioni di fatturato, si confermano ancora primo mercato con un rallentamento del -4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rallentamento che, esaminando i primi dieci mercati di destinazione interessa anche Canada (-5%), Svizzera (-9%), Svezia (-5%) e Danimarca (-21%). Crescono Germania (+6%), Regno Unito +(15%) Giappone (+9%), Paesi Bassi (+6%) e Francia che, con un +47% supera i 6 milioni in valore di prodotto esportato. Piace sottolineare il dato relativo alla Francia, che da sempre patria di grandi vini e principale nostro avversario commerciale, che riconosce ai nostri prodotti, con importazioni sempre più elevate, la qualità e la storia delle nostre eccellenze vitivinicole senesi.

Esportazioni provincia di Siena – Gennaio-Settembre 2019

(Valori in Euro, dati cumulati)

Pseudo-sottosezioni

IMP

Gen/set 2018

IMP

Gen/set2019

EXP

Gen/set 2018

EXP

Gen/set 2019

Var %

Gen/set

‘19/’18

AA-Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca

7.678.031

7.385.768

4.081.030

5.787.112

42%

BB-Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere

987.276

989.792

864.589

2.591.590

200%

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco

99.513.191

114.557.742

324.640.807

311.618.097

-4%

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

12.545.210

14.929.807

13.932.472

12.709.174

-9%

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa

17.648.469

18.598.778

9.832.935

8.837.624

-10%

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati

315.996

296.745

28.666

41.330

44%

CE-Sostanze e prodotti chimici

46.250.287

54.278.454

14.020.505

17.647.538

26%

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici

45.080.764

51.130.416

237.522.494

263.619.669

11%

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

27.510.533

40.944.295

54.592.333

57.552.050

5%

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

58.651.553

63.231.008

33.950.932

38.741.381

14%

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici

5.087.151

5.131.993

7.283.918

5.839.330

-20%

CJ-Apparecchi elettrici

17.837.529

20.154.510

68.493.789

64.829.681

-5%

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.

50.191.000

49.722.458

152.042.650

127.408.810

-16%

CL-Mezzi di trasporto

24.308.192

17.631.246

312.495.134

231.946.760

-26%

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere

18.573.840

20.809.920

26.652.668

27.741.531

4%

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

621.268

680.458

272.815

502.823

84%

JA-Prodotti dell’editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive

648.919

392.916

827.578

910.676

10%

MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75

0

0

0

RR-Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

3.141.635

6.533.432

7.065.128

10.772.589

52%

VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie

12.140.982

13.792.812

2.592.330

10.894.163

220%

Totale

448.731.901

501.192.550

1.271.192.773

1.199.991.928

-5,6%

ESPORTAZIONI BEVANDE 3° TRIMESTRE per paese – PROVINCIA DI SIENA

PAESI

EXP gen – sett 2018

EXP gen-set 2019

variaz %

Stati Uniti

93.503.313

90.025.916

-4%

Germania

28.881.451

30.717.354

6%

Canada

18.187.239

17.330.111

-5%

Regno Unito

14.461.580

16.645.179

15%

Svizzera

12.155.592

11.099.641

-9%

Giappone

7.508.962

8.208.823

9%

Paesi Bassi

6.008.060

6.361.569

6%

Francia

4.279.657

6.305.269

47%

Svezia

6.611.552

6.250.205

-5%

Danimarca

7.564.276

5.940.028

-21%

Cina

4.963.548

5.419.048

9%

Norvegia

3.450.347

3.558.192

3%

Belgio

4.364.960

3.244.392

-26%

Corea del Sud

2.094.733

2.886.132

38%

Brasile

2.569.463

2.402.066

-7%

Austria

2.192.540

2.337.943

7%

Hong Kong

1.923.589

2.164.526

13%

Russia

2.049.660

1.950.697

-5%

Polonia

1.337.057

1.322.159

-1%

Singapore

1.429.592

1.239.193

-13%

Australia

1.690.631

1.205.322

-29%

Islanda

905.188

908.061

0%

Repubblica ceca

1.140.252

883.133

-23%

Taiwan

1.102.696

873.910

-21%

Totale

243.436.252

243.352.330