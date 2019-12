Cambio al vertice dell’associazione Il Liceone

SIENA. A dieci anni dalla sua fondazione, l’Associazione Culturale Il Liceone cambia assetto. Rinnovate le cariche nell’Assemblea Elettiva del 6 dicembre scorso, attualmente il nuovo Direttivo risulta composto dai seguenti 7 Consiglieri eletti:

Dr.ssa Cinzia Carmignani

Prof. Filippo Cintolesi

Avv. Francesco Maccari

Avv. Paolo Panzieri

Dr.ssa Letizia Pini

Dr. Matteo Rappoli

Avv. Giuliana Testa.

Il Consiglio Direttivo ha a sua volta eletto le cariche in vigore e risulta così composto:

Presidente Avv. Giuliana Testa

Vice Presidente Dr.ssa Cinzia Carmignani

Tesoriere Prof. Filippo Cintolesi

Consigliere Avv. Francesco Maccari

Consigliere Avv. Paolo Panzieri

Consigliere Dr. Matteo Rappoli

Consigliere Dr.ssa Letizia Pini.

Fanno parte integrante del Consiglio Direttivo anche due Studenti indicati dal Comitato Studentesco del Liceo Classico Enea Silvio Piccolomini: Valerio D’Aniello ed Edoardo Governi.

Nell’Assemblea Elettiva del 6 c.m. sono stati eletti anche i Membri del Collegio dei Garanti:

Ing. Alessandro Bellini, Presidente

Avv. Luca Bianchi

Prof. Vincenzo Coli.

Durante la partecipata Assemblea Elettiva che ha visto presenti vecchie glorie che hanno fatto la storia del Liceo Classico, sono stati ripercorsi i momenti salienti della vita associativa ed effettuati i dovuti passaggi di consegne. I nuovi Consiglieri si sono già mossi nelle nuove cariche forti del lavoro svolto dai loro predecessori e con un programma già fitto di appuntamenti.

Dichiara la neo Presidente Avv. Giuliana Testa: “Sono lieta ed onorata di comunicarvi di essere stata eletta la nuova presidente dell’associazione, associazione che ho già servito negli ultimi anni in qualità di consigliera nel direttivo presieduto da Alessandro Bellini. Lavoreremo nella prosecuzione di ciò che è stato intrapreso finora dando attuazione anche a nuove idee, con la collaborazione di tutti quegli associati che vorranno coadiuvarci o solo partecipare agli eventi organizzati per voi. Un grandissimo augurio di buone feste da parte mia e del nuovo Consiglio Direttivo. Sempre in alto Il Liceone”.

Dichiara il Past President Ing. Alessandro Bellini: “ Per me è un onore passare il comando dell’Associazione al nuovo Direttivo. Un’Associazione che ho visto nascere e crescere e che ho guidato con impegno e responsabilità. Molti i traguardi raggiunti che faranno da base per quelli futuri, ho piena fiducia nelle persone che noi stessi, vecchia guardia, abbiamo proposto all’Assemblea Elettiva dopo confronti, incontri e dibattiti. E’ una squadra forte, compatta, affiatata con cui sarà piacevole continuare a collaborare e a realizzare nuovi progetti”.

Il nuovo Direttivo è già al lavoro con la programmazione dei primi eventi e augura a tutti i migliori auguri per le imminenti festività.