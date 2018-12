Cambio al vertice della Cassa Edile di Siena

Federica Mori è la nuova Coordinatrice dell’Ente. La prima elezione al femminile nella storia della Cassa Edile di Siena

SIENA. Lunedì scorso si è riunito il Consiglio di Gestione della Cassa Edile di Siena che ha eletto all’unanimità Federica Mori quale nuova Coordinatrice dell’Ente bilaterale.

Federica, trent’anni, da undici lavora presso gli uffici della Cassa Edile ed è la prima donna nella storia dell’Organizzazione a ricoprire questo ruolo.

La figura della Coordinatrice va a sostituire quella del Direttore Paolo Bertolucci, che dopo ventotto anni di onorata carriera, lascia le redini della Cassa Edile di Siena.

“Da parte mia e di tutto il Comitato di Gestione la nostra riconoscenza e stima a Paolo Bertolucci che ringraziamo per aver condotto in questi lunghi anni un Ente efficiente e capace di essere un supporto per il mondo dell’edilizia a Siena e Provincia” dichiara il Presidente di Cassa Edile, Scuola Edile e Sicuredil CPT di Siena e membro di ANCE, Giannetto Marchettini.

“La nomina a Federica Mori – continua il Presidente – è una scelta protesa a valorizzare le competenze interne e soprattutto le doti e le capacità di Federica che, pur essendo giovane, gode dell’appoggio e della collaborazione di colleghi e dell’intera struttura”.

Tra la commozione di tutto il Consiglio di Gestione, molte sono state le parole di elogio per Paolo Bertolucci, a cui è stata donata una targa per l’eccellente lavoro svolto in questi anni.

La Cassa Edile di Siena, fondata nel 1961, ha raggiunto nel tempo risultati importanti. Con questo passaggio di consegne l’Ente ha voluto rinnovare il suo volto, mantenendo intatto il supporto costante alle imprese del territorio, sia in termini di assistenza economica, che di informazione nell’espletamento delle pratiche burocratiche.