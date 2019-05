SIENA. (a. m.) Un pezzo di intonaco è caduto nel pomeriggio di oggi (18 maggio) in via del Moro. Non si registrano danni a persone o cose. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.

Il palazzo risulta in cattive condizioni e sarebbe necessaria una sostanziosa manutenzione, poiché il pericolo di ulteriori crolli nel breve periodo non è da escludere, visto lo stato della facciata.