Cade un cornicione alle Logge del Papa

SIENA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti a Le Logge del Papa per la caduta di una porzione di cornicione sulle logge sottostanti.

La squadra ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e per sicurezza è stato inibito l’accesso al sottostante civico 1.

Non si segnalano persone coinvolte.