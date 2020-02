Cabina di regia provinciale per la prevenzione del rischio da Coronavirus

SIENA. Una cabina di regia provinciale sempre attiva, a disposizione delle autorità sanitarie ed in costante raccordo con la Regione Toscana, per mettere a fattor comune le informazioni disponibili, condividere e coordinare gli interventi che dovessero essere eventualmente necessari a tutela della comunità e garantire una comunicazione omogenea a tutto il territorio.

Questo è quanto è stato deciso oggi nella riunione convocata dal prefetto Armando Gradone d’intesa con il presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli, alla quale hanno partecipato i sindaci dei comuni della provincia, il direttore sanitario della Azienda USL Toscana Sud Est, il direttore generale della A.O.U. Senese, i Rettori delle Università senesi, i vertici delle Forze di Polizia, del 186° Reggimento Folgore, dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio scolastico provinciale.

“Abbiamo condiviso la necessità di darci un metodo di lavoro comune per supportare lo straordinario lavoro delle Autorità sanitarie nella gestione di una situazione che richiede sicuramente attenzione ma nessun allarmismo – ha detto il Prefetto Gradone – nella consapevolezza che anche in questo campo il territorio senese ha tutte le risorse, istituzionali e civiche, per tutelare al meglio la nostra comunità”.