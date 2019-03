Bus in avaria sulla Palio: studenti messi al sicuro dalla Polstrada

I giovani georgiani hanno proseguito per Siena con un altro pullman

SIENA. La Polizia Stradale di Firenze ha soccorso sull’Autopalio un bus con a bordo un gruppo di 50 studenti della Georgia, che si è dovuto fermare a causa di un’avaria al motore. E’ accaduto stamane quando, poco prima dello svincolo di Colle Val d’Elsa Sud, il mezzo ha iniziato a perdere colpi, arrestando la sua corsa sulla corsia di decelerazione, in un punto di notevole pericolo per la circolazione.

Gli studenti, che frequentano le superiori a Tbilisi ed erano diretti a Siena dopo un breve soggiorno a Firenze, si sono impauriti e qualcuno ha dato l’allarme al Centro Operativo Polstrada della Toscana. Rapidamente è giunta sul posto una pattuglia della Sezione di Firenze e i poliziotti, con l’ausilio delle bandierine rosse di pericolo e del display luminoso in dotazione alla loro auto, hanno segnalato quel grosso ostacolo in modo da evitare ulteriori rischi non solo al bus degli studenti, ma anche ai conducenti degli altri veicoli in arrivo.

Un meccanico, arrivato con un mezzo attrezzato, ha cercato di riparare il guasto, ma è riuscito solo a consentire al bus di percorrere qualche centinaio di metri, giusto il necessario per togliersi dalla Palio e spostarsi in un’area esterna più sicura. L’avaria meccanica è risultata più seria del previsto e, a quel punto, ai ragazzi non è rimasto altro che proseguire per Siena a bordo di un altro pullman.