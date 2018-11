Bus da Tiburtina ad Anagnina: “Roma sempre più lontana”

Cenni e Padoan (Pd) hanno presentato un’interrogazione al Governo

SIENA. “Una decisione incomprensibile e una scelta penalizzante soprattutto per gli utenti che quotidianamente e periodicamente si devono spostare a Roma”. Susanna Cenni e Pier Carlo Padoan, deputati Pd, commentano la decisione della giunta capitolina la quale, il 16 ottobre scorso, ha deliberato il via libera al progetto che sposterebbe il terminal degli autobus dalla stazione Tiburtina a quella della Metropolitana di Anagnina. Cenni e Padoan, insieme alla dem Laura Cantini, hanno presentato un’interrogazione al Governo “Innanzitutto per capire se l’esecutivo è a conoscenza della decisione della giunta e poi per sapere se e come il Governo intende muoversi per evitare questo trasferimento”.

“Un trasferimento – continuano Cenni e Padoan – che comporta solo disagi per gli utenti, allontanandoli dall’alta velocità ferroviaria e da molti punti di collegamento con il cuore della. Anche Siena verrebbe a trovarsi più distante dalla Capitale, considerato che lo spostamento ad Anagnina causerebbe un aumento dei tempi di percorrenza di circa un’ora”.