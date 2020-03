Bonus Benvenuto al mondo: la Giunta lo conferma anche per il 2020

Si tratta di un buono spesa che viene erogato a favore delle famiglie residenti a Siena con bambini nati (o adottati) nel 2020, da utilizzare per l’acquisto di prodotti per l'infanzia, fino a 200 euro

SIENA. “Viste le numerose richieste pervenute – ha informato l’assessore al Sociale Francesca Appolloni – il bonus “Benvenuto al Mondo” è stato confermato anche per il 2020″.

Si tratta di un buono spesa che viene erogato a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale con bambini nati (o adottati) nell’anno 2020, da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, fino all’importo di 200 euro, nelle tre Farmacie dell’ASP “Città di Siena”: in viale Vittorio Veneto, 21; in Strada Sant’Eugenia, 31 e in Piazza C. Rosselli, 3 (Stazione Ferroviaria).

La domanda deve essere depositata direttamente all’ufficio posta in arrivo (P.zza Il Campo, 1), o trasmessa via PEC (comune.siena@postacert.toscana.it), all’attenzione del Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS entro il prossimo 31 maggio per la formazione della prima graduatoria del 30 giugno, ed entro il 28 febbraio 2021 per la seconda graduatoria (31 marzo 2021).

La tardiva presentazione della domanda comporta la decadenza del diritto all’erogazione del bonus.