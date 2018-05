L'associazione Azione Ncc ha lanciato l'allarme contro i trasportatori non in regola. Il presidente dell'Artino: “Un rammarico: non chiamiamoli 'ncc abusivi': sono solo abusivi”

SIENA. “Siamo soddisfatti dell’azione di controllo svolta da parte della polizia municipale, che ha portato a smascherare e quindi sanzionare uno dei tantissimi abusivi presenti sul territorio” dice Giorgio Dell’Artino, presidente dell’Associazione Azione Ncc. Soltanto un rammarico: “Ci dispiace che quando si fa riferimento alle auto abusive si usi etichettarle come “ncc abusivi”, non si tratta di ncc ma semplicemente di abusivi”, spiega il presidente Dell’Artino. Si tratta di auto che violano l’articolo 86 del codice stradale e che per questo devono essere contrastate dalle autorità competenti.

L’associazione ha lanciato più volte l’allarme contro i drivers abusivi. Un fenomeno che si è aggravato soprattutto con l’arrivo della bella stagione: “La situazione sta peggiorando di giorno in giorno – continua Dell’Artino – tutti i nostri associati segnalano un calo di lavoro rispetto al passato, a fronte di una presenza importante di auto irregolari, soprattutto nella Provincia”.

Gli associati di Azione Ncc hanno creato una vera e propria rete che segnala sul territorio le presenze abusive, che continuerà la sua attività specialmente nel periodo estivo. “Chiediamo che i controlli continuino ad essere fatti e siano anzi ancora più capillari sul territorio, soltanto così può essere vinta la guerra contro l’abusivismo”, conclude il presidente Giorgio Dell’Artino.