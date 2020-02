Basta file agli sportelli della Polizia Municipale

Ufirst, l’innovativa piattaforma che semplifica l’accesso a strutture pubbliche e private arriva per semplificare a prenotazione dei permessi del Servizio Traffico, Concessioni, ZTL

SIENA. Ufirst, l’innovativa piattaforma che semplifica l’accesso a strutture pubbliche e private, al fianco della Polizia Municipale per semplificare la prenotazione dei permessi del Servizio Traffico, Concessioni, ZTL.

Da pochi giorni, infatti, si può evitare di fare la fila allo sportello per il rilascio delle concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico (OSP), del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) e dei permessi ZTL e ARU, perché può essere fatta virtualmente via web e via app. Con il nuovo servizio a disposizione, tutti i senesi hanno la possibilità di prenotare direttamente dal proprio dispositivo (cellulare o PC) e recarsi in Comune per il loro ritiro solo al momento del proprio turno, gestendo così i tempi di attesa nel luogo che preferiscono e con la possibilità di sbrigare altre commissioni senza perdere tempo.

Eseguendo il download dell’applicazione (disponibile per Android e iOS), ufirst permette alle persone di prendere direttamente il numero per la prenotazione dei permessi, monitorare da remoto, ovunque si trovino, l’avanzamento della fila (ricevendo notifiche sullo stato della propria posizione) e, infine, recarsi in Comune solo al momento del proprio turno.

“L’ottimizzazione dell’intero processo generato da ufirst – afferma l’assessore ai Servizi Informatici Clio Biondi Santi – porta benefici non solo agli utenti, ma anche alla struttura dell’Ente e ai suoi dipendenti che potranno migliorare i flussi di lavoro e la soddisfazione dei propri utenti”.

“Siamo orgogliosi – ha sottolineato Matteo Lentini, Managing Director di ufirst – di collaborare con il Comune di Siena, realtà che mette al centro della propria filosofia i cittadini, e di contribuire fattivamente all’evoluzione dei servizi che offre in ottica di smart city. Le città intelligenti possono e devono rispondere tempestivamente alle mutevoli richieste degli abitanti e la gestione ottimizzata del tempo è un’esigenza sempre più comune, alla quale è necessario rispondere”.

Ufirst rappresenta oggi un importante player del mercato, con 800mila download e quasi mezzo milione di utenti attivi. Il network aggregato è di oltre 250 partner affiliati, attivi in oltre 150 città, con 500 punti di accesso sulla piattaforma.