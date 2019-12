Barista tratto in arresto per “cumulo di pene”

L'uomo deve scontare due anni e 4 mesi di carcere per reati di rapina, furto aggravato e ricettazione

SIENA. Stamattina a Siena, carabinieri della locale Stazione di Viale Bracci, al termine di articolate ricerche poste in essere anche mediante mezzi telematici, hanno rintracciato e tratto in arresto un 25enne ucraino, domiciliato a Siena, barista, con precedenti denunce per reati di matrice predatoria, in ottemperanza a un ordine di esecuzione pena, pervenuto tre giorni fa ai militari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, dovendo lo straniero espiare un cumulo di pene di anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) di reclusione per i reati di rapina, furto aggravato e ricettazione.

Dopo la notifica del provvedimento, l’uomo è stato condotto in caserma per la redazione degli atti relativi all’esecuzione del provvedimento e per il fotosegnalamento e quindi tradotto al carcere senese di Santo Spirito a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.