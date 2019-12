I lavori, per un costo di 150mila euro, saranno terminati entro la fine del 2020

APERTO IL BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA ARETINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LE CURVE DEL “TONDO” E LA ROTATORIA DEI DUE PONTI

Il Comune di Siena ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo e la relativa gara d’appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Aretina, nel tratto compreso tra le curve del ‘Tondo’ e la rotatoria dei Due Ponti. La direttrice originaria dell’antica ‘Via Lauretana’ ne è infatti sprovvista nell’ultima parte. L’opera pedonale, della lunghezza complessiva di circa 600 metri, da poco prima dell’intersezione con via Sant’Eugenia percorrendo via Aretina, giungerà fino alla rotatoria dei Due Ponti connettendosi al marciapiede esistente in prossimità del parcheggio scambiatore. L’investimento complessivo è di circa 150.000 euro, di cui la metà cofinanziati con contributo regionale di 75.000 euro, pari al 50% della spesa complessiva, ottenuto grazie ad un bando per interventi rivolti al miglioramento della sicurezza stradale.

<<Obiettivo del progetto approvato – informa l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese – è quello di moderare il traffico lungo questo importante accesso alla città, migliorando la sicurezza stradale e, al contempo, la funzionalità e la percorribilità pedonale e veicolare. Il tutto grazie ad un marciapiede rialzato rispetto alla sede carrabile oltre a brevi tratti a raso di larghezza media di 120 cm e pendenza longitudinale di circa il 6%, nonché limitare la velocità dei veicoli a 30 km/h>>.

Nel tratto del nuovo marciapiede lungo il rettilineo che conduce alla rotatoria dei Due Ponti sarà poi applicata una resinatura ad alto contrasto per la segnaletica orizzontale e istallati nuovi lampioni con ottica specifica per attraversamenti pedonali. Inoltre verrà ritracciata la segnaletica orizzontale (asse di mezzeria e corsie) e realizzate nuove caditoie per lo smaltimento delle acque di piattaforma. Saranno poi riqualificate, con minimi interventi, le fermate esistenti del TPL; attualmente, infatti, gli utenti attendono il passaggio dei mezzi pubblici direttamente in banchina mentre dopo l’intervento proposto saranno invece in zona protetta, sopra al nuovo marciapiede.

I lavori di realizzazione del marciapiede inizieranno entro la primavera del prossimo anno e si concluderanno entro la fine dell’autunno 2020.

La documentazione di gara per l’appalto dei lavori, a mezzo di procedura aperta telematica, è consultabile sul sito del Comune: www.comune.siena.it e su: http://start.e.toscana.it/comune-siena/ (nuovo sistema START).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Progettazione e Realizzazione Opere del Comune Tel. 0577 292338 -2159-2132-2146.