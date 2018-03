Banda del 5 per cento: non luogo a procedere per Baldassarri

Il capo dell'area finanza di Mps esce dal processo per prescrizione

Gian Luca Baldassarri (foto di repertorio)

SIENA. Il tribunale di Siena ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Gian Luca Baldassarri, ex capo dell’area finanza del Monte dei Paschi, ritenuto dalla Procura la ‘mente’ della cosiddetta ‘banda del 5%’ che avrebbe progettato ed effettuato operazioni finanziarie mirate a truffare Mps.

A quanto scrive l’Agi, assieme a Baldassarri, assistito dall’avvocato Filippo Dinacci, sono usciti dal processo nella fase di discussione delle eccezioni preliminari, sempre per prescrizione, anche altri due imputati, Alberto Torghele e Fabio Allocco, titolari del Gruppo Lambda Securities. Il processo prosegue per altri 10 imputati, tra cui altri manager della banca.