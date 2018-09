Arrivato a Firenze in codice rosso, il piccolo non è però in pericolo di vita

SIENA. A Taverne d’Arbia, intorno alle 13,30 in un appartamento in via Renaldini, un bambino di 5 anni ha subito ustioni al volto e alle braccia nella cucina di casa, forse a causa di un fornetto per i dolci. Sul posto i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Dalle successive notizie risulta che il piccolo non è in pericolo di vita.