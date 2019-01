Avviso pubblico per candidature nel cda di Microcredito di Solidarietà

Stesso avviso anche per i membri del Collegio sindacale dell'ente, per i triennio 2019-2021

SIENA. Si comunica che la Provincia ha pubblicato l’avviso pubblico per candidature per eventuale nomina, per il triennio 2019-2021, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Microcredito di Solidarietà S.p.a, di cui la Provincia di Siena è socia.

Ai sensi dello Statuto di Microcredito di Solidarietà S.p.a., in realtà, non compete direttamente ai soci, compresa la Provincia di Siena, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in ogni caso, però, la Provincia di Siena ha sempre partecipato all’espressione di componenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Microcredito di Solidarietà S.p.a.

La Provincia ha ritenuto pertanto opportuno raccogliere mediante avviso pubblico candidature che consentano anche per il triennio 2019/20121 tale espressione e individuazione di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Microcredito di Solidarietà S.p.a.

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, possono presentare la loro candidatura utilizzando l’allegato 1 dell’avviso stesso e allegando:

curriculum vitae, in duplice originale, datato e sottoscritto dal candidato;

fotocopia non autenticata del documento di identità.

La candidatura, accompagnata dalla sopra documentazione richiesta, dovrà pervenire alla Provincia di Siena, Piazza Duomo n. 9 CAP 53100 Siena inderogabilmente entro le ore 12:00 del 9 gennaio 2019, stante l’urgenza di procedere alle nomine come ufficialmente richiesto dalla Società Microcredito di Solidarietà S.p.a., nei seguenti modi:

1) mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo della Provincia di Siena Piazza duomo n. 9 (SI), piano terreno nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

2) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata provincia.siena@postacert.toscana.it.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Siena www.provincia.siena.it nella sezione Albo on line. mentre lo Statuto del Microcredito di Solidarietà S.p.a è consultabile al seguente link: https://www.microcreditosolidale.eu/docs/statuto.pdf .