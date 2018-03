Avviso pubblico per l’albo biennale dei gestori di attività estive

Le attività sono destinate a ragazzi dai 6 ai 14 anni quando, finite le scuole, le famiglie hanno bisogno di sostegno per gestire il lavoro

SIENA. In pubblicazione, all’Albo pretorio on line del Comune l’avviso, per il rinnovo dell’Albo biennale dei soggetti gestori di attività estive per ragazzi.

Come ha evidenziato l’assessora al Sociale Silva Sestini: “l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere al rinnovo vista l’importanza delle attività socio-educative da destinare ai ragazzi dai 6 ai 14 anni nel periodo estivo, quando, alla chiusura delle scuole, molte famiglie hanno bisogno di un sostegno per meglio gestire le loro esigenze lavorative. Momenti ludici e di dinamico apprendimento. Opportunità di socializzazione capaci di coinvolgere bambini e adolescenti attraverso i numerosi e variegati progetti proposti da operatori del settore”.

I soggetti che possono presentare la loro manifestazione di interesse sono: Enti privati senza scopo di lucro, cooperative e imprese sociali, società sportive già affiliate a federazioni o Enti di promozione sportiva, ditte individuali e società, che abbiano sede o svolgano prevalentemente la loro attività sul territorio comunale, che operino nell’ambito dello specifico settore di intervento e che, attraverso curriculum, possano dimostrare di aver gestito attività educative, di animazione, sportive, culturali, e laboratori per ragazzi.

Una volta rinnovato l’Albo, il Comune sosterrà le famiglie dei ragazzi, in rapporto al valore non superiore ai 20mila euro del loro ISEE, con appositi voucher.

La richiesta di iscrizione all’Albo per il periodo 2018-2019, da effettuare entro il prossimo 6 aprile, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio relazioni con il pubblico (P.zza Il campo, 7/8) in orario 9-12,30 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 16,15 anche il martedì e giovedì; oppure tramite PEC per coloro che sono in possesso di firma elettronica qualificata o digitale all’indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it

La modulistica necessaria è scaricabile da: www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Famiglie-e-Minori/Attivita-estive-2018.

Per maggiori informazioni contattare lo 0577/292133 – 292624