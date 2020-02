Automobilista ubriaco aggredisce i Carabinieri: arrestato

SIENA. Ieri (27 Febbraio) in una zona periferica della città, militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siena hanno arrestato in flagranza per “resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale” un 32enne marocchino, residente in città, in atto sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex coniuge, emessa dal Tribunale di Siena su richiesta della locale Procura.

Dopo essere incorso in un sinistro stradale autonomo con la propria autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcolica, l’uomo ha opposto ferma resistenza ai Carabinieri, aggredendo verbalmente e fisicamente il personale dell’Arma, per una segnalazione al numero di pronto intervento 112. I militari avevano nella circostanza l’onere di legge di compiere una verifica sullo stato di possibile positività dell’uomo all’etilometro, a seguito del sinistro stradale, come previsto dal codice della strada.

Nella circostanza, inoltre, lo straniero veniva denunciato in stato di libertà per “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale” poiché, alla richiesta dei militari di declinare le proprie generalità, si era rifiutato di fornire i documenti d’identità.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nella la casa circondariale di Siena “Santo Spirito” a disposizione dell’autorità giudiziaria.