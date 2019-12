SIENA. Un’auto si è ccapottata intorno alle 11,30 in viale Bracci (direzione Siena) per cause al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti immediatamenete, dato che l’incidente è avvenuto proprio davanti alla caserma. Pare che la conducente sia stata ostacolata da un’altra autovettura che usciva dal parcheggio e che l’ha stretta verso il cordolo dello spartitraffico. Con le ruote di sinistra l’auto è salita sopra e si è capottata. Non risulta che la donna sia rimasta ferita.

