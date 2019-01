Auto distrugge colonnina del gas e dell’acqua

Prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco un tecnico di passaggio ha chiuso la valvola del metano

SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questo pomeriggio in Viale Toselli per un incidente stradale.

Il conducente di una vettura ha perso il controllo della stessa andando ad impattare su una struttura in laterizio a ricovero di contatori acqua e gas, per poi finire la sua corsa contro un palo della illuminazione pubblica.

L’urto ha provocato la rottura delle tubazioni e la fuoriuscita dei due elementi.

Prima dell’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco un tecnico dell’Azienda del gas, casualmente di passaggio, provvedeva ad intercettare e a chiudere l’erogazione del metano.

Il conducente e il passeggero sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118.