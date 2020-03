Ausl Toscana Sud Est: la situazione coronavirus

I positivi sono tutti di Chiusi a casa in sorveglianza attiva, c'è anche una tredicenne

SIENA. L’Azienda USL Toscana Sud Est comunica di aver identificato da ieri sera alcuni probabili positivi nella provincia di Siena e di Arezzo.

A Siena

• Una donna di 44 anni di Chiusi, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto.

• Un uomo di 44 anni di Chiusi, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto.

• Una ragazza di 13 anni di Chiusi, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto.

• Un uomo di 65 anni di Monteriggioni, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto.