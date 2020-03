Ausl: normalmente attivi ostetricia e neonatologia

Funzionano anche ambulatori e consultori

SIENA. Nel territorio della Sud Est, i percorsi assistenziali rivolti alla gravidanza, al parto e al neonato non hanno subito variazioni. Tutte le prestazioni ambulatoriali e consultoriali sono mantenute e i Punti Nascita di Arezzo, Grosseto, Montevarchi, Poggibonsi e Nottola accolgono le partorienti con tutti i servizi previsti.

In questo periodo l’accesso agli ospedali, per tutti gli utenti, avviene dal Pronto Soccorso, dove è presente un primo filtro per la valutazione dello stato di salute. Lo stesso vale per le partorienti, che vengono poi prese in cura nell’area Nascita del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

“Per le donne in gravidanza e per le signore che hanno partorito i Consultori e i Punti Nascita sono dei riferimenti importanti – spiega Patrizia Petruccioli, direttore dell’ UOP Integrazione organizzativa e gestionale risorse ed attività ostetriche e di supporto all’assistenza per la Sud Est – anche se in questo periodo abbiamo dovuto sospendere una serie di attività di gruppo per assicurare massima sicurezza alle gestanti e alle mamme, i nostri servizi di assistenza sono completamente attivi sia in ospedale che in consultorio. Per limitare gli spostamenti ed assicurare ugualmente le risposte necessarie abbiamo predisposto dei riferimenti telefonici e delle mail tramite i quali le signore possono contattarci. Il nostro obiettivo è, adesso come sempre, stare con le donne e non farle sentire sole”.

Ecco tutti i riferimenti per la Sud Est, sia negli ospedali che nei consultori. Le donne in gravidanza o che hanno già avuto un figlio possono contattare il personale secondo le informazioni qui di seguito (per le altre fasce orarie non riportate nell’elenco, fare riferimento ai centralini degli ospedali) .

*Provincia di Siena*

PO Ospedali Riuniti della Valdichiana- Osp. Nottola

tel: 0578/713054 (Ostetricia) 0578/713052 (Neonatologia) dal lunedì al Venerdì orario 10:00 – 13:00

e. mail: roberta.martinelli@uslsudest.toscana.it luisa.berto@uslsudest.toscana.it

PO Campostaggia – Poggibonsi

tel: 0577/994302 dalle 17.00 alle 19.00

e.mail: ph.gineostet@usl7.toscana.it

Consultorio Siena

cellulare: 3299743240 dal lunedì al venerdì 9:00-12:00

e.mail: consultorio.siena@uslsudest.toscana.it

Consultorio di Poggibonsi

tel: 0577/994031 dal lunedì al venerdì 8:00-14:00

Consultorio di Colle Val d’Elsa

tel: 0577/994898 dal lunedì al venerdì 8:00 -14:00

Consultorio Valdichiana Senese

cellulare: 338/7240764 335/1627587 dal lunedì al venerdì 10:00 – 13:00

Consultorio Amiata Senese

tel: 0577/782322 dal lunedì al venerdì 10:00 – 13:00

Provincia di Grosseto

PO Misericordia Grosseto

tel: 0564/485133 dal lunedì al venerdì 12:00-14:00

e.mail: venere.coppola@uslsudest.toscana.it

Consultorio Colline dell’Albegna

tel: 0564/869116 0564/869340 orario: 8:00-9:00/12:00-13:00

Consultorio/ Ambulatori Area Grossetana e Colline Metallifere

cellulare: 3386795534 dal lunedì al venerdì 12:00-14:00

Provincia di Arezzo

PO Ospedali Riuniti dell’Aretino – Osp.San Donato Arezzo

tel: 0575/255482 dal lunedì al venerdì 12:00-13:30

e.mail: donatella.mazzetti@uslsudest.toscana.it

PO S. Maria alla Gruccia Montevarchi

tel: 055/9106925 dal lunedi al Sabato16:00 – 1800

Consultorio Arezzo

tel.: 0575/255829 dal lunedì a venerdì 8:00- 13:00

cellulare/ Wapp: 3389499710 dal lunedì a venerdì 8:00 – 19:00

e.mail: alessandra.mori@uslsudest.toscana.it

Consultorio Valdarno

tel.: 055 9106457dal lunedì al giovedì 8:00 – 18:00 e venerdì 8:00 – 14:00

cellulare: 335 7455091dal lunedì al venerdì 8:00 -19:00

e.mail: stefania.mugnai@uslsudest.toscana.it

Consultorio Val di Chiana Aretina

tel.: 0575/639891 e 0575/639343 dal lunedì al venerdì 8:00 -13:00

cellulare: 3666320455dal lunedì al giovedì 8:00 -17:00 Venerdì 8:00 -13:00

e.mail: alessandra.vita@uslsudest.toscana.it

Consultorio Casentino

tel.: 0575/568332 dal lunedì al venerdì 8:00 -13:00

Cellulare: 3386947761dal lunedì al venerdì 8:00 -13:00

e.mail: daniela.ceccarelli@uslsudest. toscana.it

Consultorio Valtiberina

tel.: 0575/757751 dal lunedì a venerdì 8:00 – 19:00

cellulare/Wapp: 335 7911107 dal lunedì a venerdì 8:00 – 13:00

francesca.marini@uslsudest.toscana.it