Augusti pensieri

La poltrona vuota all'inaugurazione dell'anno accademico non è passata inosservata

di Augusto Mattioli

SIENA. Quella poltrona vuota in prima fila non è passata inosservata e ha provocato qualche commento non proprio bonario. Perché era riservata al sindaco di Siena Luigi De Mossi, che non ha partecipato alla inaugurazione dell’anno accademico dell’Università, svoltosi questa mattina in una affollata aula magna.

Non sappiamo quali siano stati i motivi di questa assenza, ma dal Comune di Siena ci è stato fatto sapere che il sindaco aveva “altri impegni”. Niente altro, nonostante le nostre richieste di maggiori chiarimenti, che sarebbero doverosi, vista l’importanza istituzionale dell’evento, al quale erano presenti le varie autorità senesi.

Il punto è al posto del sindaco non è arrivato neanche un rappresentante dell’amministrazione comunale, magari il vicesindaco Andrea Corsi (che ha fatto invece passerella alla trasmissione “Di Sabato”, non sappiamo se registrata o meno), o anche un altro assessore.

Nessun commento da parte del rettore Francesco Frati.