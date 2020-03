Attivo il servizio di ascolto dell’Ausl Toscana SE per i suoi operatori

SIENA. In questo momento di emergenza sanitaria, il personale è esposto a stress emotivo crescente. L’attuale situazione eccezionale richiede, per tutti gli operatori, un incredibile sforzo fisico oltre che psicologico. Per questo, l’Azienda Usl Toscana sud est ha attivato un servizio di supporto da parte degli psicologi del Dipartimento di salute mentale rivolto a tutti gli operatori sanitari dell’AUSL.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14.

Sarà sufficiente inviare una mail con nome e recapito telefonico a una delle tre mail dedicate. L’operatore sarà richiamato per valutare la forma più opportuna di supporto tra colloquio telefonico, videochiamata o colloquio in presenza (ovviamente nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste).

Queste le mail dedicate:

supportopsycovidsi@uslsudest.toscana.it

supportopsycovidgr@uslsudest.toscana.it

supportopsycovidar@uslsudest.toscana.it

Un servizio importante perché per prendersi bene cura degli altri è fondamentale prendersi cura di sé. Non siamo soli. Questo il messaggio anche per gli operatori della sanità.