Attivo h24 il semaforo all’altezza della Cassia Nord

Senso unico alternato tra Fontebecci e Il Braccio per consentire i lavori di realizzazione del marciapiede che collegherà le due località

SIENA. Da oggi attivo H24, e non solo dalle 8 alle 18 come precedentemente comunicato, il semaforo installato nel tratto stradale della SR 2 Cassia Nord, tra Fontebecci e Il Braccio, per poter effettuare i lavori necessari alla realizzazione del marciapiede che collegherà le due località.

Il provvedimento è stato adottato per non interrompere il lavoro della ditta, nonostante il rinvenimento di un importante cavidotto, che comporterà una nuova collocazione della fognatura, non più sotto il marciapiede, bensì nella corsia discendente.

Superata la criticità, e comunque ogni volta che i lavori lo consentiranno, l’impianto semaforico tornerà a essere attivo nella fascia oraria 8-18.