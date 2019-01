Attiva la nuova sala di Protezione civile

Siglato l’accordo tra Prefettura, Provincia e Comando dei Vigili del Fuoco

SIENA. Siglato ieri l’accordo tra Prefettura, Provincia e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena per l’attivazione, da oggi, della nuova sede della sala di protezione civile (la Sala integrata di protezione e difesa civile/ Sala operativa provinciale integrata), ubicata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in località Ruffolo.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile in emergenza a livello provinciale, si riunirà presso i medesimi locali per porre in essere le strategie e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni.

“E’ un passo fondamentale per consentire al sistema provinciale di protezione civile di reagire con tempestività ed efficacia quando necessario” – ha detto il Prefetto Gradone – “la collaborazione fra le istituzioni è del resto il miglior modo per raggiungere risultati importanti e duraturi”.

L’accordo fa seguito ad un precedente Protocollo di Intesa sottoscritto lo scorso mese di luglio dalle stesse Amministrazioni e finalizzato a dare applicazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008 “Direttiva Sistema” che, nel dare indirizzi operativi per la gestione delle emergenze, prevede proprio in ambito provinciale una sala operativa di protezione civile unica ed integrata.