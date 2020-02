Attenzione agli “sciacalli”: falsi tesserini, falsi tamponi, veri ladri

SIENA. I Crabinieri di Bergamo hanno inoltrato ai colleghi di Siena la seguente nota.

“In queste ultime ore, nelle regioni interessate dall’emergenza epidemiologica da covid-19, si sono registrati alcuni casi di truffa da parte del finto addetto dell’Ats. In pratica i truffatori, mostrando falsi tesserini di riconoscimento quale funzionario dell’Ats, fingono di essere stati mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio per effettuare il controllo del Coronavirus e, mostrando falsi tamponi da eseguire sui presenti, entrano in casa per poi impossessarsi di denaro o altri oggetti di valori.