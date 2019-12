Asp e Accademia di Canto Moderno ancora insieme per portare felicità

Successo dello spettacolo musicale “Il presepe di san Francesco” che sabato 21 dicembre, si è svolto nella Chiesa di san Girolamo in Campansi

SIENA. Successo dello spettacolo musicale “Il presepe di san Francesco” che sabato 21 dicembre, si è svolto nella Chiesa di san Girolamo in Campansi e ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti e dei loro familiari.

Prosegue il rapporto tra Accademia di Canto Moderno di Siena e ASP, nel segno di una continuità di apprezzate e gradite iniziative: una collaborazione che fa parte di un progetto di più ampio respiro e che si è consolidata nel corso del tempo.

Tra le due realtà infatti è stato avviato un progetto dal titolo “Lo spettacolo va ad iniziare”, un progetto che si è sviluppato nel corso di tutto l’anno 2019 ed frutto di una collaborazione che si è rilevata assolutamente proficua.

L’Associazione di Canto Moderno ha realizzato a scopo benefico una rappresentazione della commedia musicale “Delitto a Beverly Hills- Giallo Limone” svoltasi al teatro dei Rozzi lo scorso 4 maggio, evento per il quale l’ASP volentieri ha concesso il proprio patrocinio ed è stata protagonista anche nell’ambito del “Campansi Aperto2019: l’ASP si apre alla Città!” con un allegro e colorato concerto-spettacolo ispirato alle atmosfere hollywoodiane degli anni 50/60 “Hollywood party”.

Una spiccata vocazione filantropica quella che anima l’Accademia di Canto Moderno e la sua direttrice Clara Cosci, che ha trovato nelle Strutture dell’ASP la giusta sensibilità ai problemi del delicato campo sociale per portare avanti questo progetto volto a valorizzare e sviluppare la dimensione della socializzazione per gli ospiti delle strutture residenziali dell’ASP, attraverso attività culturali quali il canto e il teatro che hanno un effetto positivo per gli anziani coinvolti, anche grazie alla partecipazione attiva di numerosi soci dell’Associazione alle diverse iniziative svolte anche all’interno delle Residenze dell’ASP.