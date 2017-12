A Siena il primo corner di Widiba Dialog

La mixed reality rivoluziona il dialogo tra cliente e consulente finanziario

Hololens

SIENA. La mixed reality è da oggi un ulteriore strumento a disposizione dei consulenti finanziari e dei risparmiatori.

A solo un mese dal lancio della prima filiale bancaria virtuale, Widiba inaugura il primo Corner di Widiba Dialog, un importante arricchimento della relazione tra cliente e Personal Advisor attraverso un’esperienza immersiva in cui il mondo reale si fonde con ologrammi virtuali.

Il primo progetto bancario al mondo in realtà mista prende il via presso gli uffici di Siena, dopo un percorso di tre mesi basato sull’ascolto e la collaborazione di un team di lavoro composto da dipendenti e consulenti finanziari Widiba, ma anche da clienti, influencer e dai referenti di Microsoft.

Grazie alla visiera trasparente HoloLens, i clienti potranno condividere le informazioni (report, mappatura dei bisogni, proposta di consulenza, portafoglio) con il proprio consulente in maniera del tutto innovativa e all’avanguardia attraverso ologrammi proiettati in 3D nell’ambiente intorno a lui; sfruttando la capacità della tecnologia di Microsoft di comprendere i movimenti, potranno interagire con essi attraverso gesti rendendo ancora più immediate e dinamiche le operazioni.

Inoltre, sempre presso gli uffici dei consulenti finanziari, si potranno effettuare anche disposizioni bancarie, come ad esempio un bonifico o una ricarica telefonica. Il tutto grazie al supporto di un assistente virtuale con cui il cliente potrà interagire usando semplicemente la sua voce.