Arrestato l’uomo che ha sparato alla bimba di 4 anni a Napoli

Si trova alla caserma dei Carabinieri di viale Bracci e sarà trasferito a Santo Spirito

SIENA. Si trova attaulmente ella caserma dei Carabinieri di viale Bracci a Siena l’uomo che il 3 maggio nel corso di una sparatoria ha colpito la piccola Noemi di 4 anni. Il napoletano Armando del Re di 29 anni è stato fermato sulla Siena-Bettolle e arrestato nei pressi di Rapolano Terme, mentre il fratello Antonio è stato arrestato a Nola. I due erano monitorati dalle forze dell’ordine perché identificati dalle videocamere di sorveglianza della zona in cui è avvenuta la sparatoria.

Il procuratore di Napoli Giovanni Melillo ha dichiarato in tv che Armando Del Re sarebbe l’effettivo esecutore dell’agguato a sfondo camorristico, mentre il fratello Antonio avrebbe avuto un ruolo minore nella vicenda, di supporto logistico all’interno di una lunga pianificazione, visto che la vittima Salvatore Nurcaro veniva controllata già da tempo prima dell’agguato in piazza, in cui è stata coinvolta Noemi e la nonna. Le condizioni della bambina stanno migliorando, la sedazione non è più profonda e la respirazione autonoma.

Notizia in aggiornamento