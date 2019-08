ARE: licenziamenti in arrivo. La Regione incontrerà l’azienda

FIRENZE. Stamani il consigliere del presidente per il lavoro, Gianfranco Simoncini, ha incontrato, assieme al consigliere regionale Simone Bezzini, due giornaliste e lo speaker dell’emittente senese Antenna Radio Esse. I giornalisti hanno riferito di essere stati nei giorni scorsi avvicinati dalla proprietà, che ha detto loro di mettersi in ferie, e che subito dopo, a settembre, sarebbero partite le lettere di licenziamento.

La proprietà di Antenna Radio Esse è una cooperativa, la cui situazione di bilancio, secondo il Cda, sarebbe tale da non consentire la prosecuzione delle attività informative che hanno fatto la storia dell’emittente, che da oltre quarant’anni svolge un’informazione costante, sia sulla cronaca che sulla vita e lo sport del territorio senese.

Sulla base di queste notizie, Gianfranco Simoncini ha deciso di convocare entro fine agosto la proprietà, per uno scambio informativo. “A seguire – comunica – promuoverò un incontro con Associazione Stampa Toscana, l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, per verificare se esiste la possibilità di evitare licenziamenti e garantire la prosecuzione di un’esperienza importante per la realtà senese”.