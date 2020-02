Archivio Storico del Movimento Operaio Democratico Senese: inaugurata la sede

A Siena la sede centrale nei locali de La Quercia, aperta al pubblico ogni mercoledì

SIENA. È stata inaugurata la nuova sede dell’ASMOS (Archivio Storico del Movimento Operaio Democratico Senese), sede che accoglie la sua ampia dote di materiali, documenti, pubblicazioni, manifesti, video, audio ed altro ancora. La sede principale è anche quella in cui si può accedere al catalogo (in attesa dell’accesso online) e alla consultazione. Sedi decentrate si trovano anche a Colle Val d’Elsa e Rapolano (solo deposito).

L’Associazione la Quercia, oltre a mettere a disposizione i locali e farsi carico della messa a norma per sicurezza e antincendio, è il soggetto che si prenderà anche cura delle nuove acquisizioni, della catalogazione, della digitalizzazione e della promozione dell’Archivio.

Dopo circa dieci anni di stasi dovute a difficoltà gestionali, ed essendo anche venuta a mancare l’ospitalità del Comune di Siena che in passato aveva messo a disposizione i locali in san Marco, l’ Archivio torna finalmente ad essere aperto e accessibile al pubblico.

Si apre quindi una fase nuova, che vedrà la Quercia impegnata a continuare ad investire sull’Archivio, anche attraverso le collaborazioni già avviate con la Fondazione Gramsci per la catalogazione on line dei materiali, e con l’Associazione Berlinguer per la partnership nella presentazione di progetti.

“L’Archivio è costituito da documenti ancora in gran parte inediti, sia come fondi di dirigenti e di sezioni locali del Partito Comunista senese, sia come audiovisivi, fotografie, manifesti, bandiere e giornali murali d’epoca, oltre a dotarsi di una rara emeroteca e biblioteca: tutto questo siamo certi che sarà spunto per nuove ricerche accademiche e non” ha detto Tiziano Scarpelli, presidente de La Quercia – “rendendo l’Archivio sempre più vivo e vitale”. All’evento inaugurale sono intervenuti: Monica Barni, Assessora alla Cultura e Vicepresidente della Regione Toscana, Il senatore Ugo Sposetti, presidente dell’Associazione Berlinguer e Il prof. Stefano Moscadelli, docente di Archivistica all’Università di Siena; tutti i relatori hanno manifestato il loro plauso alla soluzione trovata, mentre Massimo Bianchi, presidente ASMOS, ha ribadito con entusiasmo l’inizio di una nuova fase per la vita dell’Archivio.

L’A.S.M.O.S. Archivio Storico del Movimento Operaio e Democratico Senese si trova a Siena in via Algero Rosi n. 32; apre al pubblico il mercoledì dalle 10,00 alle 13,00, e in caso di particolari esigenze su appuntamento scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta info.asmos@gmail.com oppure telefonando al 392.5636593

L’Associazione la Quercia è nata nel marzo 2007 dal congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di Siena, con lo scopo di promuovere i valori democratici e di sinistra attraverso attività di ricerca, studio, approfondimento e dibattito, nonché la divulgazione di temi riguardanti la politica, la cultura, l’economia, l’ambiente, la società, in piena e completa sintonia con la Costituzione della Repubblica Italiana.

L’Associazione la Quercia è subentrata ai Democratici di Sinistra nel possesso delle quote delle società immobiliari, attraverso le quali oggi gestisce l’insieme degli immobili che sono in maggioranza destinati ad attività socioculturali.L’Associazione conta oltre 10.000 aderenti nella provincia di Siena.