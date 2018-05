Impianto elettrico parzialmente danneggiato a causa di un fulmine che si è abbattuto ieri pomeriggio sull'edificio

SIENA. A causa di un fulmine che si è abbattuto ieri pomeriggio in città, l’Archivio Storico del Comune (via S. Marco n. 90), da oggi, 17 maggio, resterà parzialmente chiuso al pubblico. Non saranno consultabili, fino al completo ripristino dell’impianto elettrico e antincendio, i documenti che si trovano nel magazzino.

Per informazioni è possibile chiamare lo 0577 534580.