Apre oggi lo sportello per informare sugli avvisi di accertamento imposte

SIENA. La Direzione Servizio Tributi del Comune di Siena ha autorizzato la Società AEG S.p.A. di Lucca, che svolge in appalto il servizio di supporto alle attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali, ad inviare un consistente numero di avvisi di accertamento relativi alla tassa sui Rifiuti (TARI/TARES), all’Imposta Municipale Unica (IMU) e alla tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).

Per informazioni è attivo da oggi, 7 gennaio, uno sportello in via Fosso di Sant’Ansano,10, con il compito di dare spiegazioni al pubblico sugli atti impositivi, e fornire supporto ai contribuenti per la presentazione delle istanze di riesame o di annullamento che si rendessero necessarie. Gli interessati vi si possono rivolgere, previo appuntamento, contattando lo 0577/1910592.